Controlli Polfer a Ferragosto nelle stazioni baresi: recuperato zaino rubato sul treno Milano-Lecce, arrestato un uomo

Avrebbe rubato lo zaino di una passeggera a bordo di un treno Milano-Lecce. Un uomo è stato arrestato per furto dagli uomini della polizia ferroviaria di Bari impegnati nei controlli rafforzati durante la settimana di Ferragosto. Gli agenti della Questura locale sono riusciti a recuperare lo zaino che conteneva anche denaro ed i documenti, restituendo così il maltolto alla viaggiatrice.

Durante i controlli nelle stazioni, è stato rintracciato anche un uomo che, a seguito di condanna, dovrà espiare 4 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento. Altre 5 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per reati vari ed, inoltre, è stato sequestrato un coltello.

Notevole lo spiegamento di forze per vigilare sulla sicurezza nelle stazioni: nel corso della scorsa settimana, infatti, sono state impegnate 177 pattuglie, oltre a 15 agenti impegnati a bordo treno e 10 lungo la linea ferroviaria. Gli uomini della Polizia Ferroviaria hanno agito anche 'in borghese' per scovare borseggiatori sui convogli.

Nel corso dei pattugliamenti, gli agenti hanno anche rintracciato due minorenni che si erano allontanati dalle loro abitazioni, facendo perdere le loro tracce. I due ragazzi sono stati affidati ai propri familiari.