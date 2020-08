In arrivo 346 operatori socio-sanitari per il Policlinico di Bari: avviata le firme dei contratti

Il Policlinico di Bari ha avviato le firme dei contratti con gli Operatori Socio-Sanitari (Oss) risultati vincitori del concorso unico regionale. In tutto saranno 346 le figure professionali che, a partire dal 1 settembre, entreranno progressivamente in servizio per occuparsi dell'assistenza ai pazienti del Policlinico di Bari.



Gli Operatori Socio-sanitari rappresentano, spiega il Policlinico in una nota, "una figura importante nell'organizzazione dei reparti per l'attenzione che sono chiamati a rivolgere al benessere dei pazienti ricoverati, affiancando il lavoro degli altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria".

