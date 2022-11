Rimossi utero e raro tumore al cervello: al Policlinico di Bari intervento 'combinato' su una donna di 59 anni

Un doppio intervento chirurgico per asportare l'utero e rimuovere metastasi cerebrali: è quanto eseguito, in 8 ore, dagli specialisti delle unità di Ginecologia e ostetricia e di Neurochirurgia del Policlinico di Bari su una paziente 59enne, già affetta da sclerosi multipla primariamente progressiva complicata da tetraparesi spastica.

Nella donna erano stati riscontrati un tumore all’endometrio che aveva provocato, a sua volta, l’insorgenza di un tumore cerebrale. La paziente era arrivata al pronto soccorso del Policlinico a seguito di importanti disturbi dell’attenzione e del linguaggio manifestatisi da circa una settimana prima e peggiorati nel corso dei giorni. Ricoverata nell’unità operativa complessa di Neurologia universitaria “L. Amaducci” e sottoposta immediatamente ad una serie di accertamenti, le era stato diagnosticato un tumore cerebrale, verosimilmente secondario, nell'emisfero sinistro. Era stata quindi sottoposta a consulenza ginecologica per il sospetto di una neoplasia primitiva dell’utero come poi confermato con l’esame istologico di biopsie eseguite nel corso di esame endoscopico. Quindi la diagnosi finale: carcinoma endometriale con metastasi singola cerebrale.

L'intervento “combinato” ha visto una prima parte affidata al team ginecologico (coordinato dal professor Ettore Cicinelli e professor Marco Marinaccio) che ha eseguito l’asportazione dell’utero. La seconda fase, invece, è stata affidata al team neurochirurgico (diretto dal professor Francesco Signorelli e dottor Carlo Del Vecchio) che ha eseguito la rimozione della lesione cerebrale metastatica. L’equipe anestesiologica è stata diretta dalla dottoressassa Giuliana Primiceri. La paziente, spiegano dal Policlinico, "ha avuto un decorso postoperatorio ottimale e una dimissione protetta presso un istituto di riabilitazione dopo 12 giorni di ricovero sotto osservazione".

“Il caso è particolarmente interessante per l’estrema rarità di un carcinoma endometriale metastatico al cervello, un caso abbastanza raro se non unico, e per il fatto che il quadro clinico sia comparso in una paziente estremamente fragile affetta da sclerosi multipla sulla quale è stato effettuato un intervento chirurgico complesso, multidisciplinare, di alta specializzazione – spiega il professor Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Bari - Abbiamo scelto di affrontare entrambe le malattie in contemporanea in un’unica seduta operatoria per evitare due distinti interventi chirurgici date le condizioni cliniche fragili della paziente”.