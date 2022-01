La Befana arriva dall'alto con i vigili del fuoco: sorpresa per i bimbi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

La 'Befana' è arrivata con i Vigili del Fuoco: gradita sorpresa, questa mattina, per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari in occasione della vigilia dell'Epifania. Un elicottero, per l'occasione, ha sorvolato l'area del grande ospedale barese.

Una squadra di vigili del fuoco ha quindi innalzato la slitta dell'Epifania con una scala: i piccoli, con curiosità, hanno assistito alla scena dalle finestre del reparto salutando l'arrivo degli inaspettati sacchi della Befana.

(Immagini Polibari2020 Instagram)