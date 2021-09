La richiesta di denaro, poi l'aggressione: colpisce la vittima con una bottiglia di vetro in testa, arrestato

La pretesa di una somma di denaro rivolta a un connazionale, poi l'aggressione a colpi di bottiglia. E' accaduto nel centro di Polignano: l'aggressore, un cittadino tunisino di 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri.

La vittima, colpita alla testa con una bottiglia di vetro, stava tentando di fuggire proprio per rifugiarsi in caserma e chiedere aiuto, quando ha incontrato una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo. Poco distante dall’uomo in fuga, i militari sono riusciti a individuare e bloccare l’aggressore.

I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il 25enne aveva dapprima preteso che il connazionale, anch'egli giovane, gli consegnasse una somma di denaro e, dopo aver ricevuto un secco rifiuto, ha aggredito con una bottiglia in vetro il malcapitato, colpendolo ripetutamente alla testa. ù

Il personale del 118, allertato dai militari, ha constatato le gravi lesioni patite dall’uomo e l’aggressore è stato tratto in arresto. Condotto in carcere a Bari dovrà ora rispondere dei reati di tentata estorsione e lesione personale.

(foto di repertorio)