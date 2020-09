Caso Covid in Comune a Polignano: uffici chiusi e test sierologici ai dipendenti

Uffici comunali e comando di Polizia locale chiusi per sanificazione, e dipendenti sottoposti a test sierologico. Dopo Mola, un altro caso di positività tra i dipendenti del Comune è stato accertato a Polignano. A darne notizia, è con un post su Fb il sindaco della cittadina, Domenico Vitto.

"Sono qui per comunicarvi, con dispiacere, che ci sono nuovi casi di contagio nel nostro paese. I due casi di positività al Covid-19 sono riconducibili ai precedenti contagi. Sono in corso gli accertamenti diagnostici dei contatti diretti e non si conosce ancora l'esito dei tamponi", annuncia Vitto che poi specifica: "Un caso di positività è collegato al Comune di Polignano. Ho predisposto la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione e tutti i dipendenti, me compreso, si stanno sottoponendo a test sierologico. I risultati finora sono negativi. Vi terrò aggiornati su questa pagina non appena sarò a conoscenza dell'esito dei tamponi effettuati. Sono momenti di apprensione per tutta la comunità, ma non possiamo assolutamente perdere la lucidità in un momento così delicato".