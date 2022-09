Mangia funghi raccolti da un parente: donna muore avvelenata nel Barese

Si sente male dopo aver mangiato dei funghi raccolti da un parente, e muore per avvelenamento. Tragedia, nei giorni scorsi, a Polignano a Mare. A perdere la vita, una donna di 53enne. Insieme ad altri familiari, la donna avrebbe preso parte a una cena in casa consumando dei funghi crudi, precedentemente raccolti sul Pollino. La 53enne avrebbe quindi cominciato ad avvertire nausea e mal di testa, seguiti da dolori addominali, vomito e diarrea. Accompagnata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli, è stata poi trasferita d'urgenza al Policlinico di Bari. Le sue condizioni, però, erano già molto critiche, e sono precipitate fino al decesso che sarebbe stato causato da un'insufficienza epatica. Ricoverato, ma fuori pericolo di vita, il padre 73enne della vittima, mentre sarebbero rimasti intossicati in maniera lieve i due fratelli della donna.