Pesce senza tracciabilità: sette quintali di prodotti ittici sequestrati a Polignano

Sette quintali di prodotti ittici non tracciabili sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Monopoli presso un grossista di Polignano. Il controllo è stato eseguito nell'ambito delle attività di ispezione sulla filiera della pesca a tutela dei consumatori.

In particolare, l’ispezione delle celle frigo del congelato ha permesso di individuare oltre sette quintali di prodotti ittici vari detenuti in confezioni prive delle obbligatorie informazioni sulla loro rintracciabilità. Perciò, a tutela dei consumatori e come previsto dalla vigente normativa, tutto il prodotto ittico non conforme è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Inoltre, all’operatore commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di un importo pari a 1.500 euro.