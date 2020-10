Al Politecnico di Bari ripartono le lezioni in presenza: in aula gli studenti del primo anno

Ripartono oggi le lezioni in presenza al Politecnico di Bari. Per il momento, però, a ritrovarsi in aula saranno solo le matricole, con l'obiettivo poi di estendere progressivamente la frequenza anche agli altri studenti. L'ateneo ha disposto tutte le misure di sicurezza per garantire lo svolgimento delle lezioni secondo le norme anti-Covid: percorsi di ingresso e di uscita prestabiliti, scansione del QR code per l'accesso attraverso l'autenticazione federata, marker e posti a sedere distanziati nelle aule.

In due diversi video pubblicati sul canale Fb del Politecnico, il rettore Francesco Cupertino mostra le modalità di accesso al Campus e rivolge il suo saluto agli studenti: "Se riusciremo ad andare avanti, sarà perché ciascuno avrà rispettatole regole, e cioè lavarsi le mani, rispettare la distanza di sicurezza, indossare la mascherina - afferma Cupertino - Dovete farlo non soltanto nei luoghi di studio e di lavoro, ma anche nei luoghi esterni del Campus e fuori dal Campus. E' una responsabilità collettiva che ci potrà permettere di ritornare quanto prima a vivere la nostra vita", ha aggiunto il rettore.