Il Politecnico di Bari sul podio della classifica QS World University 2023: "Primi in Italia per numero di citazioni per ricercatore"

Podio tra le università italiane per il Politecnico di Bari nella 19a edizione della QS World University 2023. La classifica sulle università internazionali più consultate al mondo, vede il Politecnico primo tra gli atenei in Italia per il numero di citazioni per ricercatore. Una posizione, come ricordano in una nota, sostenuta da una produzione di ricerca altamente collaborativa – circa il 48% dei suoi lavori pubblicati sono prodotti insieme a partner internazionali. "Tale condizione di pregio proviene da una crescita costante - ricordano - soprattutto nell'ultimo triennio. Il Poliba, collocato nella fascia mondiale 591-600 (fascia 701-750 nel 2022), è sedicesimo tra gli atenei italiani (21° nel 2022), secondo nel sud dopo l'Università di Napoli “Federico II” (416 posto)".

Un classifica con quasi 1500 istituzioni di tutto il mondo, dove non figurano altri Atenei pugliesi, oltre appunto al Politecnico e l'Università di Bari “Aldo Moro”, che mantiene la fascia del 2022, 801-1000 posto.