Politica barese in lutto, scomparso Giovanni Cioffi: fu consigliere comunale negli anni Novanta

"Bari perde un altro rappresentante della vita politica amministrativa del suo recente passato". Così il sindaco Antonio Decaro in una nota esprime il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Cioffi, consigliere comunale negli anni Novanta e presidente del Policlinico, la più grande azienda ospedaliera del territorio cittadino, negli anni 1985 e 1986.

"Competente, generoso e riservato - ricorda Decaro - mise la sua professionalità e la sua passione civile al servizio del progetto riformista che puntava a far diventare la città di Bari una delle aree metropolitane più importanti del Mezzogiorno. Sia come consigliere comunale sia come presidente della Unità sanitaria locale, ha sempre dimostrato grande senso delle istituzioni che ha servito con rispetto, onestà e correttezza. Il suo tratto umano discreto e riservato ci mancherà. A nome mio personale e della comunità barese giungano alle sue figlie Rossella e Francesca le espressioni del nostro profondo cordoglio e affetto".