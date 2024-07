La Polizia locale di Bari festeggia i 90 anni dell'ex comandante Antonio Cavallo. Rimasto un punto di riferimento per tutto il corpo anche negli anni successivi al suo incarico, Cavallo ha ricevuto ieri gli auguri anche del sindaco Vito Leccese, che ha preso parte alla festa nella sede del Comando della Polizia locale in via Aquilino.

“È stata l’occasione - ha commentato Leccese - per onorare il lavoro svolto dal comandante Cavallo e, allo stesso tempo, per ricordare la dedizione e l'impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia locale”.



Il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, per l'occasione, ha donato una targa di riconoscimento ad Antonio Cavallo e il crest della Polizia Locale di Bari.