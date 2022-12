Automobilisti indisciplinati, parcheggiatori abusivi e commercio non autorizzato: raffica di controlli e sanzioni a Bari

Dai controlli contro l'abusivismo commerciale alle violazioni al codice della strada. Numerosi i servizi messi in campo dalla Polizia locale nei giorni delle festività natalizie, con interventi e ispezioni che hanno portato anche a sanzioni, contestazioni e sequestri.

In particolare, in quattro giorni, 1206 sono stati i verbali elevati per violazioni al Codice della strada. Tra questi, si contano sanzioni per sosta irregolare, sei automobilisti multati per uso del cellulare alla guida, otto le sanzioni per conducenti o passeggeri senza cintura, 13 per mancata revisione del veicolo. Otto sono stati, ancora, i parcheggiatori abusivi sanzionati. Altre 91 i verbali elevati a seguito dei controlli per il monitoraggio della velocità eseguiti con il telelaser.

Sul fronte del contrasto all'abusivismo, sette sono state le contestazioni per commercio non autorizzato su aree pubbliche, con sei sequestri amministrativi di merce per un totale di circa 220 pezzi tra piante, giocattoli, accessori, borse, fuochi pirotecnici. Tre le occupazioni abusive da parte di pubblici esercizi contestate (occupazioni senza titolo o maggiori di quelle consentite).

Un cittadino straniero è stato infine denunciato per danneggiamento aggravataìo e soggiorno illegale sul territorio nazionale.