A Bari strade e piazze affollate per il bel tempo, week-end di multe per i divieti anti Covid. Da inizio febbraio 119 sanzioni

Raffica di multe della Polizia Locale di Bari, ieri, nei confronti di cittadini indisciplinati che non hanno rispettato le norme anti Covid. La giornata di sabato, infatti, illuminata dal sole e riscaldata da temperature non gelide, ha convinto molta gente ad uscire di casa affollando strade e piazze: nove le persone multate per non aver indossato le mascherine.

Ieri pomeriggio in centro, invece, è stato sanzionato un locale che consentiva, all'interno, la presenza di decine di persone senza rispettare il distanziamento durante la consumazione. In un altro esercizio commerciale tra Palese e Santo Spirito, invece, sono state vendute bevande e alimenti oltre le 18 e con un dipendente senza dispositivo di protezione, in barba all'ultimo dpcm.

Considerando i primi 20 giorni del mese di febbraio, la Polizia Locale di Bari ha contestato 119 multe da 400 euro ciascuna, delle quali 79 a carico di persone e 40 nei confronti di esercizi pubblici. La zona più 'colpita' è stata Murat-Libertà con 54 sanzioni, seguita da Madonnella, Poggiofranco e San Pasquale. I controlli, però, hanno riguardato anche Carbonara, Torre a Mare, Japigia, San Girolamo e Bari Vecchia: "Il dato statistico delle attività svolte dalla Polizia Locale di Bari - spiega il comandante Michele Palumbo - non rende comunque l'idea della complessità dei controlli che ogni giorno, h24, si svolgono sulle nostre strade, nei locali pubblici, di assistenza alla popolazione, consegna di aiuti a domicilio o presso le Associazioni e verifiche per i soggetti sottoposti a quarantena, così come le altre Forze di Polizia e di concerto con il resto della struttura comunale e sanitaria. La riflessione dopo questo anno di emergenza pandemica vissuta sia nel ruolo di uomo della vigilanza che di cittadino, è che non è con i verbali e controlli che vinceremo la guerra, se non effimere battaglie, ma solo con il senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure di precauzione oramai note a tutti e con una massiccia adesione alla campagna vaccinale in corso".