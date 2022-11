La Polizia locale di Bari ricorda con una messa gli agenti scomparsi e le vittime della strada: "Vicini al dolore dei familiari"

Un momento di raccoglimento, per ricordare coloro che hanno perso la vita sulle strade, con il pensiero rivolto "ai familiari che vivono il dolore del dopo", e commemorare gli operatori delle forze di polizia e delle Polizie locali scomparsi nell'adempimento del servizio o nello svolgimento delle attività istituzionali.

In occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada che si celebra domani, 20 novembre, la Polizia locale di Bari questa mattina si è ritrovata presso il cimitero di Bari con i familiari dei colleghi che non ci sono più, per ricordarli. Gli agenti, insieme al comandante Michele Palumbo e al vicesindaco Eugenio Di Sciascio, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, hanno partecipato alla messa officiata da monsignor Franco Lanzolla, padre spirituale della Polizia locale di Bari.