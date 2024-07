Controlli nelle officine meccaniche del Barese, scoperte attività senza autorizzazioni: sequestri e multe per 9mila euro

Sequestri e sanzioni amministrative per un totale di 9.300 euro. È questo il bilancio del programma di controlli effettuato dagli agenti di Polizia nelle officine che si occupano di riparazione di veicoli a motore nel Barese.

A Casamassima, nei giorni scorsi, i poliziotti avrebbero individuato un'officina priva dei requisiti previsti dalle leggi in vigore: dai controlli, infatti, sarebbe emersa la mancanza dell'istanza per l’attività di meccatronica all’albo delle imprese artigiane della CCIAA di Bari e per questo sono scattati i provvedimenti sanzionatori.

Dal 5 gennaio 2024 è andata a regime la riforma sulla meccatronica entrata in vigore il 5 gennaio 2013, che ha previsto una proroga di 11 anni per consentire l’adeguamento ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

La normativa, oltre alla presentazione di una domanda alla CCIAA del capoluogo di residenza, richiede specifici requisiti tecnici professionali in capo al responsabile tecnico dell’officina, a tutela e garanzia sulle lavorazioni effettuate, in mancanza delle quali, le stesse sarebbero fonte di pericolo per la circolazione stradale e consequenzialmente per l’incolumità delle persone.

Gli agenti della Polizia Stradale di Gioia del Colle hanno effettuato verifiche in un’officina nel pieno centro cittadino: dai controlli sarebbe emerso che l'attività fosse sprovvista delle autorizzazioni prescritte. I rappresentanti delle Forze dell'Ordine hanno elevato una sanzione di 5.164,33 euro e hanno operato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca di tutta l’attrezzatura. È stata comminata, inoltre, una sanzione per la mancanza del registro dei rifiuti.