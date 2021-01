Al setaccio statali e autostrade di Puglia, da Bari a Foggia i controlli della Polstrada: elevate decine di multe

Una trentina di multe sono state elevate dagli agenti del Compartimento Polizia Stradale Puglia nel corso di controlli ad automobilisti e camionisti in transito sulle principali arterie di comunicazione della regione. In particolare, mercoledì scorso, la Polstrada ha messo in campo 15 equipaggi al Casello Autostradale di Bari Nord e sulla Statale 693 nelle vicinanze di Foggia. Complessivamente sono stati controllati oltre 100 conducenti e 80 veicoli.

Trenta le multe elevate: a queste si aggiungono 3 sequestri di veicoli per varie irregolarità e una denuncia nei confronti di una persona accusata di aver utilizzato documenti falsi. L'attività è stata monitorata dagli elicotteri della Polizia di Stato ed espletata con l'ausilio preziosi cani antidroga Ghismo, Zlatan e Faro della Sezione Cinofili Antidroga della Questura di Bari.