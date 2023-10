Polveri di metalli pesanti e rifiuti speciali in eccesso, sequestro da un milione di euro per un'azienda nel Barese

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Bari e i Finanzieri della Compagnia di Molfetta hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo per reati ambientali, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, avente ad oggetto il compendio aziendale di un’impresa operante nel settore del recupero di rifiuti speciali.

Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di circa 2.200 metri quadri, impianti ed attrezzature industriali per il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, automezzi (tra cui un’auto di lusso e una moto di grossa cilindrata) e disponibilità finanziarie per un valore complessivo stimato di oltre un milione di euro.

La misura cautelare è stata disposta all’esito di un’articolata attività di indagine che avrebbe consentito di accertare l’immissione, in un’area in cui insistono anche attività agroalimentari, di odori molesti e polveri contenenti metalli pesanti (tra cui alluminio, zinco, bario, manganese, cromo, cadmio, cobalto) e la giacenza di rifiuti in misura maggiore rispetto ai quantitativi autorizzati, in violazione dei regolamenti e delle norme dettate dal Testo Unico sull’Ambiente.

L’amministratore della società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. È stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria anche la società.