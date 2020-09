Un 'tappeto' di pomodori sulla SS16: camion perde il carico, traffico rallentato in direzione sud

Un 'tappeto' di pomodori sull'asfalto, che ricoprono un tratto della SS16, in direzione Brindisi. Una vista inusuale per gli automobilisti che nel primo pomeriggio hanno percorso l'area vicino allo svincolo per Japigia: si tratta del carico di un camion, che trasportava prodotti ortofrutticoli. La presenza degli ortaggi ha costretto la polizia stradale all'intervento, con rallentamenti registrati verso sud per ripulire il manto stradale. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 16.30.

Foto Nicola Milella