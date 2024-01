Rifiuti abbandonati e cassonetti incendiati nei quartieri passati al porta a porta, Amiu: "Episodi che rallentano il nostro lavoro"

Rifiuti di ogni tipo abbandonati accanto ai cassonetti, bidoni per la raccolta stradale incendiati: episodi "che si stanno susseguendo" nei quartieri interessati, in queste ore, dal passaggio al porta a porta. A rimarcare il fenomeno è la stessa Amiu Puglia, che da ieri ha avviato la rimozione dei cassonetti stradali nel Municipio IV e al Quartierino, dove da oggi ha preso ufficialmente avvio il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

L'operazione di rimozione dei vecchi bidoni, spiega Amiu, "si sostanzia nello svuotamento dei cassonetti stradali presenti, nella rimozione degli stessi e nella accurata pulizia delle aree interessate. Nonostante, dunque, in alcune zone i cassonetti siano ancora presenti, i residenti sono invitati a utilizzare esclusivamente le pattumelle contenute all’interno dei kit in distribuzione dallo scorso 9 ottobre e, soprattutto, a non continuare ad abbandonare i rifiuti, nei pressi degli stessi cassonetti".

Gli episodi di abbandono che continuano a verificarsi, infatti, uniti ad alcuni atti vandalici, "influenzano pesantemente l’operatività di Amiu Puglia - rimarca l'azienda - condizionando la tempistica prevista di rimozione di tutti i cassonetti presenti (circa 1000). Alla luce di tali circostanze, si presume il completamento della rimozione entro una settimana". "Si invitano perciò tutte le utenze - è l'appello lanciato da Amiu - a conferire i rifiuti esclusivamente nelle attrezzature fornite dall’Azienda e secondo il calendario approvato".



Amiu ricorda inoltre che per il conferimento degli ingombranti e degli altri rifiuti è sempre disponibile il servizio gratuito a prenotazione, da effettuare con il Numero verde 800011558 ed è altresì possibile utilizzare i CCR di via Accolti Gil e di via Martin Luther King e i centri mobili di Amiu Puglia, i cui orari di apertura sono consultabili su https://www.amiupuglia.it/bari/raccolta-differenziata/centri-di-raccolta/. I cittadini che non avessero ancora ritirato il kit di pattumelle, possono farlo nel punto di distribuzione allestito nel mercato di via Vaccarella, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20 e nella sede dell’azienda a Ceglie, aperta dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13.30. Il kit può essere ritirato dall’intestatario Tari, munito di codice fiscale, o da un delegato, a seguito della compilazione del modulo disponibile su www.amiupuglia.it/bari/modulistica. Per informazioni, è possibile contattare il Numero verde 800011558, raggiungibile gratuitamente sia da telefono fisso che da cellulare.