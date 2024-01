Porta a porta nel Municipio IV e al Quartierino, nella notte rimossi i primi cassonetti: al via il nuovo sistema di raccolta

Il porta a porta nel Municipio IV e al Quartierino (rione Picone) è realtà. Nella notte appena trascorsa Amiu ha dato il via alla rimozione dei cassonetti stradali: le operazioni, cominciate da Loseto, proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa eliminazione dei bidoni su tutto il territorio interessato dall'avvio del nuovo sistema di raccolta.

Contestualmente, i cittadini hanno cominciato a esporre le pattumelle, secondo il calendario di conferimento fissato da Amiu: si è partiti con la frazione indifferenziata.

Nel complesso, l'avvio del nuovo sistema di raccolta interessa circa 40mila cittadini. Chi non avesse ancora ritirato il kit di pattumelle, può farlo nel punto di distribuzione allestito nel mercato di via Vaccarella, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20 e nella sede dell’azienda a Ceglie (provinciale Ceglie-Valenzano), aperta dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13.30. Il kit può essere ritirato dall’intestatario Tari, munito di codice fiscale, o da un delegato, a seguito della compilazione del modulo disponibile su www.amiupuglia.it/bari/modulistica.

Sul proprio sito web, inoltre, Amiu Puglia ha predisposto una sezione (a questo link) su cui è possibile reperire le informazioni relative ai calendari di raccolta per tutte le zone interessate dal sistema porta a porta. E' presente anche un 'Differenziario', ovvero una guida (simile a quella consegnata in cartaceo insieme ai kit) per svolgere in modo corretto la raccolta differenziata dei rifiuti domestici.