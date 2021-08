Portafoglio rubato, famiglia con bambino in difficoltà a Bari: gli agenti della Polizia Locale donano 200 euro per il rientro a casa

Una coppia di origini albanesi, in viaggio in Puglia con il loro figlio minore, ha chiesto a una pattuglia di vigili nelle vicinanze della stazione Centrale

Avevano subito il furto del portafogli e non avevano più soldi per mangiare e ritornare a casa, a Cesenatico (Forlì-Cesena): una coppia di origini albanesi, in viaggio in Puglia con il loro figlio minore, ha chiesto a una pattuglia della Polizia Locale nelle vicinanze della stazione Centrale di Bari.

Gli agenti hanno raccolto, tra loro, 200 euro, pagando anche la colazione alla famiglia. Il gesto ha ottenuto il plauso del Comandante della Pl, il generale Michele Palumbo: "La Polizia Locale è anche questo: uomini e donne con un 'cuore grande' " ha dichiarato.