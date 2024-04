Contrasto al trasporto abusivo di merci: controlli della polizia sui mezzi pesanti a Bari

Continuano a Bari i controlli messi in atto dalla polizia di Stato per il contrasto al trasporto internazionale abusivo di merci. L'attività, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visto impegnati nella giornata di venerdì 12 aprile, in una serie di controlli sui mezzi pesanti, agenti della Polstrada con tecnici e agli ingegneri della Motorizzazione.

I controlli, effettuati presso aree di sosta nelle immediate vicinanze del porto, sono stati effettuati utilizzando il Centro Mobile di Revisione (C.M.R.), un mezzo semovente sul quale vengono fatti salire i mezzi da controllare che verifica tutti i parametri, così come avviene nell’ambito dei controlli effettuati in occasione della revisione.

A seguito delle irregolarità rilevate, sono state elevate quattro sanzioni per infrazione alle norme in materia di autotrasporto internazionale di merci, per un importo totale di oltre 16.000 euro.