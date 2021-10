Incidente nel porto di Bari: cancello cede durante la chiusura, travolto finanziere

Travolto dal cancello di uno dei varchi di accesso del porto, che avrebbe ceduto durante la fase la chiusura: un finanziere in servizio nello scalo barese è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa notte.

Il militare - come riporta l'Ansa - era con altri colleghi e guardie giurate al varco Pizzoli, utilizzato - come appunto nel caso nella notte scorsa - solo per il passaggio di carichi eccezionali, e abitualmente invece chiuso. Il cedimento del cancello si sarebbe verificato durante la chiusura: la struttura ha travolto il finanziere, rimasto ferito. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita: soccorso e trasportato al Policlinico di Bari, è stato comunque sottoposto a due interventi.

Nella notte la Polizia scientifica ha effettuato i rilievi del caso, e ora la Guardia di Finanza sta svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Il varco Pizzoli - foto di repertorio)