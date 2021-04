Positivi al Covid ma sorpresi in giro: in tre denunciati in un giorno nel Barese

Il dato emerge dal report sui controlli anticovid messi in campo dalle forze dell'ordine sul territorio di Bari e provincia. In tutto sono state 83 le persone sanzionate per violazione delle restrizioni

Hanno violato l'isolamento obbligatorio, andando in giro nonostante la positività al Covid-19. Tre persone sono state denunciate nelle ultime 24 ore nel Barese per epidemia colposa. Il dato emerge dal report della Prefettura di Bari relativo ai controlli anticovid messi in campo dalle forze dell'ordine nella giornata del 1 aprile, sull'intero territorio dell'area metropolitana barese.

In tutto, sono state 83 le persone sanzionate per violazioni delle diverse norme anticovid. 87 invece gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, per un titolare è scattata la sanzione.

In particolare, a Bari città, i controlli che hanno visto impegnati agenti della Polizia locale e delle Volanti hanno riguardato la zona di San Girolamo cone diverse sanzionti elevate.

Complessivamente, dal 15 marzo, giorno del passaggio della Puglia in 'zona rossa', sono state controllate 75.435 persone, 2.025 delle quali sanzionate e 7 denunciate per epidemia colposa; e 3.289 attività, 65 sanzionate e 5 chiuse.