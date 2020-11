In Puglia postazioni 'drive through' per i tamponi gestite da Esercito, Marina e Protezione civile: si parte da Conversano

Sarà a Conversano, nel Barese, la prima delle 13 postazioni in modalità 'drive through' per effettuare i tamponi Covid, così da alleggerire il lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. A gestirle saranno Esercito, Marina e Protezione civile, che in giornata hanno effettuato un sopralluogo a Conversano nello stadio Lorusso.

Anche a Bari sarà una terza postazione, anche se l'area è ancora da individuare: la scelta potrebbe ricadere sui parcheggi dello stadio San Nicola. I militari piazzeranno 13 postazioni - tende o container, dipenderà dal contesto operativo - per eseguire tamponi in modalità drive-in su tutto il territorio della regione. Tocca alle Asl indicare i luoghi destinati a ospitare le singole postazioni per i test. In provincia di Bari ce ne saranno almeno quattro, nella Bat una, e due per ciascuna negli altri territori pugliesi