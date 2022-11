"Mille famiglie con un solo genitore ci hanno chiesto aiuto": i dati della Caritas raccontano come cambia la povertà nel Barese

"Il dato che bisogna sottolineare è quello delle mille famiglie monogenitoriali che si sono rivolte alla Caritas nell'ultimo anno. Pensiamo quindi alle donne con figli che fanno fatica ad arrivare a fine mese". Nelle parole di Vito Mariella, vice direttore della Caritas di Bari-Bitonto, si legge uno dei tanti appelli sui 'nuovi poveri' che emergono tra le pagine di 'Anello debole', 21esimo rapporto su povertà ed esclusione sociale redatto dalla Caritas. A margine della presentazione a Bari, nella sede della Caritas di Bari Bitonto, insieme al capo uffici studi della Caritas Walter Nanni, hanno fornito un quadro di come sta cambiando l'utenza che frequenta i centri e le mense della Caritas nel territorio barese - grazie alle 126 parrocchie attive nell'ambito territoriale di Bari-Bitonto - e a livello nazionale. "Quello che emerge in particolare - aggiunge Nanni - è l'aumento degli anziani che si rivolgono a noi, segno che le pensioni non bastano più ad arrivare a fine mese". Un'azione che il direttore della Caritas Bari-Bitonto, don Lino Modesto, ha sottolineato usando le parole di Papa Francesco pensate per la sesta Giornata mondiale dei poveri, in programma questa domenica: "Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede nel coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno".

I dati del rapporto Caritas

Andando a leggere i dati del rapporto, si nota come è proprio nel Mezzogiorno che si ha una maggiore incidenza di contatti con la Caritas (10% dal 9,4% del 2020), mentre scenda nel Nord-Ovest. In riferimento all’età, i livelli di povertà continuano ad essere inversamente proporzionali all’età: la

percentuale di poveri assoluti si attesta infatti al 14,2% fra i minori (quasi 1,4 milioni bambini e i ragazzi poveri), all’11,4% fra i giovani di 18-34 anni, all’11,1% per la classe 35-64 anni e al 5,3% per gli over 65 (valore sotto il la media nazionale). Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza della povertà è cresciuta più della media per le famiglie con almeno 4 persone, le famiglie con persona di riferimento di età tra 35 e 55 anni, i bambini di 4-6 anni, le famiglie degli stranieri e quelle con almeno un reddito da lavoro.

Se nel al nord prevale l'assistenza alle persone straniere (65,7%), nel Sud e nelle isole prevalgono gli assistiti di cittadinanza italiana che corrispondono rispettivamente al 68,3% e al 74,2% dell’utenza. L’età media dei beneficiari si attesta a 45,8 anni. Complessivamente le persone senza dimora incontrate sono state 23.976, pari al 16,2% dell’utenza: si tratta per lo più di uomini (72,8%), stranieri (66,3%), celibi (45,1%), con un’età media di 43,7 anni

e incontrati soprattutto nelle strutture del Nord (questa macroregione ha intercettato quasi la metà degli homeless d’Italia).



Complessivamente nelle storie di deprivazione intercettate, i casi di povertà intergenerazionale pesano per il 59,0%; nelle Isole e nel Centro il dato risulta ancora più marcato, pari rispettivamente al 65,9% e al 64,4%; il nord-Est e il Sud risultano le macroaree con la più alta incidenza di poveri di prima generazione. Il rischio di rimanere intrappolati in situazioni di vulnerabilità economica, per chi proviene da un contesto familiare di fragilità è di fatto molto alto. Il nesso tra condizione di vita degli assistiti e condizioni di partenza si palesa su vari fronti oltre a quello economico. In primis nell’istruzione. Le persone che vivono oggi in uno stato di povertà, nate tra il 1966 e il 1986, provengono per lo più da nuclei familiari con bassi titoli di studio, in alcuni casi senza qualifiche o addirittura analfabeti (oltre il 60% dei genitori possiede al massimo una licenza elementare). E, sono proprio i figli delle persone meno istruite a interrompere gli

studi prematuramente, fermandosi alla terza media e in taluni casi alla sola licenza elementare; al contrario tra i figli di persone con un titolo di laurea, oltre la metà arriva ad un diploma di scuola media superiore o alla stessa laurea. Anche sul fronte lavoro emergono degli elementi di netta continuità. Più del 70% dei padri dei nostri assistiti risulta occupato in professioni a bassa specializzazione. Per le madri è invece elevatissima l’incidenza delle casalinghe (il 63,8%), mentre tra le occupate prevalgono le basse qualifiche. Il raffronto tra le due generazioni mostra che circa un figlio su cinque ha mantenuto la stessa posizione occupazionale dei padri e che il 42,8% ha invece sperimentato una mobilità discendente (soprattutto tra coloro che hanno un basso titolo di studio).

Il rapporto completo è disponibile a questo link