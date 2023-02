Precipita da un palazzo, giallo sulla morte di un 45enne barese a Roma

Morto dopo essere precipitato da un palazzo popolare alla Magliana, a Roma. E' giallo sulla morte del 45enne barese Francesco Vitale, avvenuta mercoledì mattina.

Sulla vicenda, come riporta Romatoday, sono tanti i punti da chiarire: innanzitutto perché Vitale, conosciuto anche come 'Ciccio', si trovasse lì, in via Pescaglia. Non era di Roma, e in quella zona nessuno lo conosceva. L'uomo non aveva con sè portafogli, documenti e cellulare.

L'ipotesi del suicidio non convince. E' possibile, allora, che Francesco sia stato stato spinto dopo una lite o nel tentativo di scappare da qualcuno? Bisognerà innanzitutto chiarire perché e come Francesco, conosciuto nell'ambiente barese delle discoteche, si trovasse a Roma. Tutte le ipotesi sono al vaglio e una pista, emersa nelle ultime ore, porterebbe a un sequestro, a un rapimento forse legato a un debito.