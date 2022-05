Sacra Manna di San Nicola: Basilica affollatissima per la messa dedicata al patrono

Si è svolta, come da tradizione, la cerimonia di prelievo della Sacra Manna di San Nicola. La 'Festa dei baresi' si chiude così con la lieta notizia per i fedeli: la teca con la Manna è stata esposta in Basilica, durante la messa officiata dall'Arcivescovi di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano, che ha eseguito il prelievo della sacra reliquia dalle ossa custodite nella cripita del Santo patrono barese.

Una cerimonia come sempre partecipata, ancora di più ora che si sono allentate le restrizioni legate al Covid. Alla messa erano massime autorità civili del capoluogo e della Puglia. Il programma della tre giorni di Sagra Nicolaiana proseguirà alle 22 con l'esplosione dei fuochi d'artificio al Molo Sant’Antonio, mentre alle 22.30 è in programma uno spettacolo musicale in piazza Mercantile.