Muore 62enne di Corato, ok dei figli alla donazione degli organi: prelevati dalla donna reni e fegato

Un gesto di grande generosità, compiuto in un momento di forte dolore familiare. I due figli di una donna di 62 anni, di Corato, hanno firmato il consenso per la donazione di reni e fegato della mamma. Si tratta, riporta l'agenzia Dire, della seconda donazione multiorgano dell'anno per la Asl Bt.

Nelle sale operatorie dell'ospedale Bonomo di Andria, coordinate dal dottor Nicola Divenosa, si sono alternate diverse equipe chirurgiche: i reni sono stati prelevati dai referenti del Policlinico di Foggia e sono stati inviati a Bari e a Padova per un'emergenza nazionale, mentre il fegato è stato prelevato dai referenti del Policlinico di Bari.

"Siamo vicini alla famiglia - ha dichiarato Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bt - e ringraziamo tutti gli operatori sanitari e amministrativi che consentono alla nostra azienda di dare seguito alla enorme generosità mostrata dalla provincia Bat, facendo della donazione degli organi un nostro punto di orgoglio".