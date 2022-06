Un premio per i campioni nazionali under 13 e 14 dell'Angiulli Basket: cerimonia in Comune

Un riconoscimento per i giovanissimi atleti del basket Angiulli di Bari. L’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli ha consegnato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, alla presenza del presidente della società ginnastica Angiulli Gaetano Ingravallo, un riconoscimento dell’amministrazione comunale ai team under 13 e 14 “élite”, che hanno vinto il titolo regionale nelle rispettive categorie. I ragazzi della società barese sono stati, infatti, protagonisti di un lungo percorso sportivo che li ha visti dominare la stagione appena conclusa senza mai perdere e conservando il miglior attacco e la miglior difesa dei due campionati di riferimento.

“Oggi siamo orgogliosi di consegnare il riconoscimento dell’amministrazione ad una bella realtà sportiva espressa dal nostro territorio - ha detto Pietro Petruzzelli -: avete vinto i campionati d’élite regionali di categoria, ma vorrei ricordarvi anche che le affermazioni più gratificanti per i giovani della vostra età sono le piccole vittorie quotidiane, quando vi allenate ogni giorno divertendovi apprendendo, allo stesso tempo, il messaggio positivo universale dello sport. Essere uniti e fare squadra: questo il vero premio. Tutto il resto sono una naturale conseguenza di ciò che state imparando un po’ per volta”.

L’assessore Petruzzelli, inoltre, in collaborazione con l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, ha consegnato ai ragazzi alcune borracce in alluminio e campanelli per bicicletta, “a testimonianza - ha spiegato - che un buon sportivo è il miglior messaggero dei valori del riciclo dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale che ha sempre dimostrato vicinanza e spirito di collaborazione con la nostra società - ha spiegato Gaetano Ingravallo - e che ha voluto premiare questi giovani atleti proprio all’interno della sede comunale. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un notevole aumento del numero di corsisti proprio nella sezione pallacanestro, con squadre che ottengono risultati lusinghieri. Ma devo riconoscere che la nostra vera forza sta certamente nei ragazzi, ma anche nelle loro famiglie, nei tecnici e negli allenatori: tutti insieme formiamo un gruppo davvero speciale. In questi ragazzi ritroviamo in pieno lo spirito dell’Angiulli: partire dai corsi di avviamento allo sport per poi, più in là, approdare tra gli agonisti. Così trascorrono praticamente l’intera giornata nelle nostre palestre, formandosi fisicamente e caratterialmente secondo i principi sani dello sport”.