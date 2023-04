Gli alunni della Don Milani inventori per un giorno: premiati per il giocattolo a movimento pneumatico

Un giocattolo a forma di fiore, che si muove grazie alla pressione pneumatica: è l'invenzione che ha permesso ai giovani alunni della scuola 'Don Milani' di Bari di vincere l'edizione 2023 del concorso tecnologico 'Eureka! Funziona!', promosso da Federmeccanica con la collaborazione della Sezione Meccanica di Confindustria Bari e BAT e Cereal Italia. L'obiettivo dei partecipanti era quello di ideare, progettare e realizzare un nuovo giocattolo in grado di muoversi sulla base dei principi delle pneumatica: il 27 aprile la giuria ha selezionato il progetto 'Flower up' della classe quarta sezione a della scuola primaria. Secondo posto per il gioco 'Sali-scendi' della quarta B della stessa scuola.

La giuria è composta da Cataldo Marco Lacedra delegato della Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT, Mariana Bianco presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT, Claudia Vitone docente del Politecnico di Bari, Rosa Nanna team Product Management Baker Hughes, Rosalia Sette SEFA srl, Concetta Gadaleta AIF Bari. La cerimonia è stata presieduta dal Dirigente Scolastico Zoraide Cappabianca. "La premiazione è il punto d’arrivo del progetto nazionale di Federmeccanica “Eureka! Funziona!” - spiegano da Federmeccanica in una nota - che mira alla diffusione della cultura tecnico-scientifica fra i bambini proponendo loro di costruire giocattoli basati su principi della fisica".