Vuole prenotare la risonanza all'Oncologico, l'operatore: "Nessuna disponibilità". L'Asl: "Non esistono numeri WhatsApp dedicati"

Fa richiesta di prenotazione della risonanza magnetica via WhatsApp all'operatore, ma la risposta è negativa: "Nessuna disponibilità". A segnalare il caso, con uno screenshot della conversazione tra una residente pugliese e un non ben definito contatto 'Oncologico', è il sindacato Usb: "Una donna che ha un’urgente necessità di analisi oncologiche (la prescrizione medica limita a 10 giorni massimi il termine per eseguirli) - scrivono - interrogata la Asl Bari relativamente a disponibilità e tempi di attesa per poter accedere ad una struttura pubblica si vede rispondere così: NESSUNA (a caratteri maiuscoli). Risposta che peraltro ci risulta essere illegittima, oltre che disumana ed illogica".

A replicare alla situazione è stata la stessa Azienda Sanitaria locale di Bari, che ha preso le distanze da quanto accaduto: "La Asl Bari è del tutto estranea alla vicenda - spiegano - in quanto è stata chiamata in causa dal sindacato Usb del tutto erroneamente, dato che non esiste un servizio di prenotazione tramite il canale di messaggeria istantanea 'WhatsApp', motivo per il quale la presunta 'risposta' non può in alcun modo essere attribuita alla Asl". L'Asl ha comunque chiarito di aver preso in carico la situazione della donna: "L’unità operativa Governo Liste di Attesa della ASL Bari ha ricevuto la segnalazione via mail - hanno ricordato - e, tempestivamente, ha attivato il percorso di tutela per le urgenze U e B e preso in carico la situazione dell’utente, alla quale è stata proposta, in attesa di conferma dall’assistita, una prenotazione per effettuare l’esame richiesto il prossimo 18 aprile presso l’Ospedale San Paolo, quindi nei 10 giorni previsti dalla priorità".