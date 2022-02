Prese elettriche non a norma in vendita, sequestri in un negozio a San Pasquale: nei guai il proprietario

Il Nucleo Annona e GOAC della polizia locale di Bari ha denunciato il commerciante, che rischia una condanna detentiva da 6 mesi ad 1 anno e la comminazione di un’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. L’attività di osservazione statica e dinamica è stata svolta anche in abiti civili con l’ausilio di veicoli civetta. L'autorità giudiziaria ha già convalidato il sequestro eseguito e condiviso l'ipotesi di reato formulata.

Denunciato un commerciante barese, accusato di vendere materiale elettronico non conforme alle normative. I controlli della polizia locale di Bari hanno portato al sequestro a San Pasquale di prese e ciabatte elettriche prive delle certificazioni CE e quindi pericolose per il pubblico.

