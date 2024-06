Più di 80 eventi e la classica 'Sagra della Zampina': ecco il programma dell'Estate Sammichelina

Oltre 80 eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale di Sammichele in collaborazione con la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, le Associazioni e le Attività produttive del territorio. È stata presentata questa mattina, nella sede della Presidenza Regionale a Bari, l’edizione 2024 dell’Estate Sammichelina.

Il progetto punta alla promozione del territorio attraverso la cultura, la storia e le attività enogastronomiche. Il programma di manifestazioni ruota intorno al Castello Caracciolo, sede del Museo della Civiltà Contadina 'Dino Bianco'.

L’Estate Sammichelina è partita con 'La Notte Romantica in uno dei Borghi Più Belli d’Italia', nella serata del 22 giugno 2024. Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nelle magie delle piazze, dei vicoli.

Il calendario prevede suggestivi eventi per tutta la stagione. In collaborazione con la Città Metropolitana di Bari si terranno due Concerti dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana (il 12 giugno 'Al sole di Sicilia' e il 24 luglio 'Vento d’Estate').

L’Estate Sammichelina 2024 vede la seconda edizione della Rassegna Teatrale di commedia brillante 'Sorrisi Nel Borgo' (6 compagnie si sfideranno il 26-27 giugno, 3-17-18-22 luglio; previsto il Gran Galà di Premiazione il 25 luglio).

Si conferma la manifestazione 'Shall we dance?': tre appuntamenti (5-12 e 19 luglio), per la valorizzazione delle scuole di ballo del territorio. Torna il Festival Regionale della Voce organizzato in collaborazione con la Pro Loco 'Dino Bianco'. Sono programmate tre serate (6-13-21 luglio) in cui giovani talenti si sfideranno sulle note di grandi successi musicali.

Una novità dell’Estate 2024 è il passaggio da Sammichele di Bari della Milano–Taranto, rievocazione per moto d’epoca a tappe che dal luglio 1987 attraversa l’Italia. Il 13 luglio ci sarà controllo orario con sosta e ristoro dei partecipanti presso Piazza Vittorio Veneto.

Anche quest'anno torna In Tango Festivalito. Il 26 e il 27 luglio le magiche atmosfere del tango animeranno piazza Vittorio Veneto.

Dal 30 luglio al 3 agosto, in piazza Vittorio Veneto, si terrà la quarta edizione del Sammichele Music Festival, ospiti di quest’anno saranno: 30 luglio Alexia, 31 luglio Clara, 1 agosto Haddaway, 2 agosto Nina Zilli, 3 agosto Boomdabash.

Un’altra novità dell’Estate 2024: il Borgo dei Desideri il 10 agosto. Notte magica, quella di San Lorenzo, il 10 agosto, in cui i desideri si avverano.

Il festival Bari in Jazz fa nuovamente tappa a Sammichele di Bari, il 22 e il 24 agosto, nella magica cornice del Castello Caracciolo. Il tutto si svolge grazie ad un progetto dell’Associazione Abusuan in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia, Pugliapromozione e il Teatro Pubblico Pugliese.

Giunge alla terza edizione il premio Castello di Libri. Format pensato dal Comune di Sammichele di Bari e da Radici Future Produzioni. Gli ospiti premiati saranno: il 5 settembre Enrica Simonetti, il 6 settembre Leonardo Palmisano e il 7 settembre Valentina Petrini.

Il Factory Film Festival (12-13 e 14 settembre) aprirà le sue porte all’arte e alla musica. Nasce dalla collaborazione con illustri partner: Accademia delle Belle Arti di Bari, Apulia Film Commission e l’ISS Rosa Luxemburg.

L’Estate Sammichelina 2024 culminerà con la 58esima edizione della Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino (27-28 e 29 settembre). È da sempre uno degli appuntamenti dell’enogastronomia pugliese più importanti e conosciuti che attira, da tutta Italia e non solo, tantissimi affezionati che raggiungono Sammichele di Bari per apprezzare, oltre alle specialità culinarie, anche gli intrattenimenti musicali di altissima qualità.

Completano e arricchiscono il cartellone estivo: conferenze, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, mostre fotografiche e di pittura, mercatini di prodotti artigianali e di prodotti a km0, balere, ed eventi collegati alla tradizione del carnevale sammichelino.