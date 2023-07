Protezione Civile Puglia, il presidente Bruno: "Ci sono criticità, ma stiamo dando l'anima per controllare gli incendi"

"Non nascondo di essere rimasto davvero sorpreso e amareggiato dal servizio mandato in onda oggi da Tg Norba sulla Protezione Civile regionale, descritta come una sgangherata struttura al collasso senza mezzi, uomini e che non risponde più ai comandi". Lo dichiara Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale di Protezione Civile.

"La Protezione Civile pugliese - continua Bruno in un una nota - è insieme di donne e di uomini che anche questa estate stanno dando l’anima per tenere sotto controllo gli incendi che divampano in tutta la regione, e tenere in sicurezza cittadini e territorio. Ovvio che le criticità ci sono, siamo in un’emergenza che sta riguardando in modi e tempi diversi tutto il Paese. E adeguare la macchina dei soccorsi alle crescenti sfide non è facile. Né può dipendere dalla Protezione Civile stessa.

Il presidente Bruno respinge le critiche: "Si parla di problemi di formazione, quando proprio sotto la mia gestione e su mia spinta la Regione si è dotata di una scuola per la formazione completamente gratuita. Abbiamo inaugurato nuovo Presidi logistici operativi territoriali in tutte le Province proprio per rafforzare la rete di intervento. E stiamo rafforzando la comunicazione e le campagne nelle città e nelle scuole sia per la formazione dei cittadini di domani, sia per trovare nuovi volontari".

"Fosse per me raddoppierei uomini, mezzi, velivoli, tutto - conclude Maurizio Bruno - Ma non è di certo il presidente del comitato regionale ad aver il potere di smuovere i finanziamenti necessari e le procedure del caso. Difficoltà ci sono come sempre ci sono state. Il nostro compito è risolverle ed è quello che stiamo facendo e faremo".