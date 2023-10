"Il Ministero scarica sul personale ata mansioni e responsabilità di altri enti", a Bari la protesta dei lavoratori della scuola

Il personale amministrativo scolastico protesta contro l'aumento dei carichi di lavoro, soprattutto in merito alle assegnazioni di nuove mansioni che riguarderebbero la certificazione del diritto a pensione. Questo pomeriggio i sindacati Flc Cgil Puglia, Cisl Scuola Puglia e Snals Puglia, hanno organizzato un sit-in a Bari, davanti la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Le sigle sindacali hanno raccolto il malcontento dei loro iscritti del 'settore scuola': in particolare il presidio ha visto protagonisti il personale ata ed i dsga (direttori dei servizi generali e amministrativi).

Secondo i sindacati, i nuovi adempimenti assegnati al personale scolastico aggiungerebbero una notevole mole di lavoro e responsabilità, senza un riconoscimento che possa fornire un incentivo. Gli organici, già ristretti, si troverebbero a gestire così l'attività quotidiana con ulteriore difficoltà.

I lavoratori partecipanti al presidio, inoltre, lamentano la mancata previsione di un adeguato periodo di formazione professionale che permetta di eseguire, con la giusta dimestichezza, i nuovi compiti assegnati. Le nuove mansioni riguardanti la certificazione del diritto a pensione, secondo le organizzazioni dei lavoratori, sarebbe opportuno che fossero delegate ai dipendenti Inps.

Al sit-in non ha partecipato Uil Scuola Puglia. "I contratti nazionali di lavoro si sottoscrivono perché sono migliorativi rispetto al testo precedente e non è questo il caso - spiega in una nota il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga, motivando la mancata partecipazione al presidio - Restano punti molto controversi e questioni irrisolte, nonostante le nostre rivendicazioni: il nodo politico sulla mobilità, la mancata valorizzazione del personale Ata, la precarizzazione del lavoro delle segreterie, i nuovi e maggiori carichi di lavoro del personale Ata, l'utilizzo di tutte le piattaforme digitali e quindi compresa 'Nuova Passweb', le relazioni sindacali. La nostra missione è fare l’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola e la firma di questo contratto non andrebbe in quella direzione".