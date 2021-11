Si finge prete e chiede soldi per 'parente malato' a sacerdote molisano: denunciato il 20enne 'Don Freddy'

Si sarebbe finto sacerdote per truffare altri parroci nel corso di 'trasferte' in Molise: un uomo di 20 anni, originario di Andria, è stato denunciato dai Carabinieri. Si faceva chiamare 'Don Freddy' e se condo quanto ricostruito dall'Arma, sarebbe presentato in una parrocchia di Bojano (Campobasso) lo scorso aprile, chiedendo una donazione in denaro per poter aiutare un suo nipote, affetto da una rara malattia, consentendogli di sottoporsi a delicato e costoso intervento chirurgico che avrebbe potuto salvargli la vita in tenera età.

Un parroco bojanese, toccato dalle parole, ma soprattutto dai modi cortesi e dimessi del suo interlocutore, aveva deciso diaiutarlo,, non insospettendosi minimamente neanche quando gli veniva chiesto di effettuare delle ricariche di una carta PostePay. In quattro momenti diversi, infatti, sono stati elargiti più di 10mila euro, prima che il malvivente troncasse i contatti telefonici facendo perdere le proprie tracce.

Anche in questa circostanza, i Carabinieri della Stazione di Bojano, una volta raccolta la querela del parroco, hanno accertato che l’utenza con la quale erano state effettuate le telefonate, resa ancora più credibile per aver utilizzato la foto di un sacerdote come profilo WhatsApp, era effettivamente intestata al giovane di Andria, già gravato da numerosi analoghi precedenti, messi a segno in diverse regioni del sud Italia e nella stessa provincia di Campobasso.