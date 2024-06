Prevenzione incendi in Puglia, accordo Protezione Civile-Arif: "Potenziata capacità operativa"

La Giunta regionale ha approvato ieri uno schema di Accordo tra Protezione Civile della Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali (Arif) per migliorare la capacità operativa in contesti emergenziali. È stata prevista una disponibilità finanziaria pari a 3 milioni di euro.

L'accordo punta a attuare la strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di previsione, prevenzione e risposta del sistema di protezione civile, coinvolgendo le strutture operative competenti.

Tra gli interventi previsti, il rafforzamento della flotta di veicoli polifunzionali operativi di Arif da impiegare in situazioni emergenziali a supporto della Protezione Civile regionale e l'integrazione dell’infrastruttura di telecamere e termocamere oltre che di sistemi a pilotaggio remoto (Sapr) per la prevenzione e il monitoraggio dinamico degli incendi della Protezione Civile regionale con quella in disponibilità di Arif.

È stata stabilita, inoltre, la destinazione di 20 unità di personale Arif alle attività di Protezione Civile nelle strutture operative regionali di Bari-Modugno, Campi Salentina, Polignano, Castellaneta Marina, Montalbano di Fasano e Foggia, nonché di 30 unità di personale alla Direzione Operazioni di Spegnimento sul territorio regionale in ambito delle attività di antincendio boschivo.