Bari nella morsa del gelo per le prossime 48 ore, i meteorologi: "Temperature in risalita nel week end"

La morsa di gelo che ha colpito la città in questi giorni, proseguirà almeno fino a mercoledì prossimo. Secondo le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3Bmeteo, la colonnina di mercurio continuerà a mantenere valori vicini allo zero nelle prossime 48 ore su Bari, alimentando le condizioni per occasionali precipitazioni di pioggia mista a neve sulla città. La giornata odierna è stata contraddistinta da oscillazioni climatiche ristrette, fra 4 e 5 gradi: le correnti di aria fredda hanno portato alla formazione di nevischio in tarda mattinata.

Le basse temperature saranno accompagnate, domani e mercoledì, anche da estesa nuvolosità. Da giovedì è atteso un graduale miglioramento del tempo, che si concretizzerà nel week end: nella seconda parte della settimana, infatti, il sole dovrebbe tornare a fare capolino ed il rischio di precipitazioni atmosferiche dovrebbe diradarsi.

Il clima segnato dalle correnti fredde continentali lascerà spazio all'arrivo dell'alta pressione sul mar Mediterraneo e farà risalire le colonnine di mercurio, portandole in linea con le medie previste per la prima decade di febbraio. La minore presenza di corpi nuvolosi dovrebbe consentire una leggera risalita delle dei valori che, fra sabato e domenica, potrebbero assestarsi fra i 6 gradi di minima e i 12 di massima.