L'afa concede una tregua: arriva il maestrale, temperature in calo e caldo senza eccessi

Grande caldo e afa opprimente concedono una tregua. Dopo i violenti temporali che nella giornata di ieri, sabato 30 luglio, hanno interessato la provincia e la stessa città di Bari, colpita da una tempesta di pioggia e grandine, per qualche giorno si torna a 'respirare'. Tutto merito del maestrale, che da oggi, domenica 31 luglio, porterà un calo delle temperature.

"Un flusso fresco da Nord - spiega il previsore Andrea Bonina sul sito di 3bmeto.com - apporterà una graduale diminuzione delle temperature anche su Bari che perdurerà anche nei prossimi giorni con massime fino a 30-31°C. Locale/puntuale instabilità tra 30 e 31 luglio nell'entroterra pugliese, in cessazione nei giorni successivi. Ventilazione moderata/forte settentrionale".

Caldo più 'gradevole' e senza eccessi, dunque, almeno per i primi giorni della prossima settimana. In particolare, per la giornata di oggi, domenica 31 luglio, come riporta il sito di 3bmeteo.com, a Bari sono previsti "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4602m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Domani, lunedì 1 agosto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4679m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com