Vento forte sulla Puglia, scatta l'allerta gialla di 48 ore: "Raffiche di burrasca su tutta la regione"

"Venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull'intera regione": queste, per le prossime ore, le condizioni meteo previste sulla Puglia. La Protezione civile regionale, a tal proposito, ha diffuso un avviso di avverse condizioni meteo con 'allerta gialla' per 'rischio vento', valido dal pomeriggio di oggi, 19 ottobre, per le successive 48 ore.

Proprio il vento forte ha portato gli organizzatori ad annullare le prime due serate (oggi e domani) dell'Oktober Quett, la 'festa della birra' in programma a Torre Quetta.

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com