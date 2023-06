Su Bari e provincia una settimana variabile tra sole e nuvole: le previsioni per i prossimi giorni

Una settimana all'insegna del tempo variabile tra sole e annuvolamento: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo.com per Bari e provincia nei sette giorni tra il 5 e l'11 giugno prossimi. Nella giornata di lunedì dovrebbe arrivare un primo peggioramento con nuvole sparse e temperature massime sui 26 gradi. Per metà settimana, invece, dovrebbe verificarsi qualche pioggia, in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì e valori in calo sui 24 gradi di massima e 18 di minima. Per il weekend, invece, tornerà il sereno. Tutte le previsioni su 3bMeteo.com.