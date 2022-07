Meteo, settimana con temperature oltre i 30 gradi nel Barese: venerdì a rischio temporali

Sarà una settimana (ancora) di grande caldo in Puglia e, di conseguenza, nel Barese. Come riportato dalle previsioni di 3bmeteo.com, la colonnina di mercurio si porterà più volte oltre i 30 gradi tra lunedì 4 e domenica 10 luglio, in particolare nei primi giorni della settimana. La situazione inizierà a migliorare verso il week-end, con venerdì 8 a rischio di temporali, che porteranno a un generale abbassamento delle temperature, con massime a 27 gradi anche sabato e domenica.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito www.3bmeteo.com.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti diurni in sviluppo sui rilievi appenninici che possono portare qualche breve fenomeno al pomeriggio su Molise e Basilicata tirrenica. Caldo ancora intenso con massime fino a 37-39°C nelle pianure interne. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.