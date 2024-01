Settimana dal tempo variabile sul Barese, temperature in risalita e massime fino a 18 gradi

Sarà una settimana dal tempo variabile sul Barese, caratterizzata da correnti più umide e più miti. Queste in sintesi le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

In particolare, su Bari, come spiega l'esperto Carlo Migliore, qualche addensamento irregolare è previsto sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì con qualche sporadica precipitazione, non significativa. Più sole tra mercoledì e giovedì mentre tra venerdì e il weekend è atteso un possibile passaggio instabile. Le temperature massime saliranno attestandosi su valori superiori alle medie con punte di 18/20°C tra mercoledì e giovedì, anche le minime saranno in aumento e non scenderanno sotto ai 9/10°C. Una diminuzione è attesa entro il weekend.