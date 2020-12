Inizio di settimana tra nuvole e schiarite, vento forte fino a lunedì sera

Un lunedì tra cielo nuvoloso e schiarite, con il vento di maestrale/tramontana che resterà forte, almeno per la prima parte della giornata. Sono queste le previsioni per la giornata di domani, lunedì 14 dicembre sulla Puglia. La Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalle 8 e per le successive 12-18 ore, una allerta gialla per il vento: in particolare, si segnala "la persistenza di venti di burrasca dai quadranti settentrionali, in attenuazione serale. Mareggiate lungo le coste esposte".

Secondo le previsioni di 3b Meteo, su Bari domani sono previste "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2281m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso".