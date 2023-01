Meteo, gennaio si chiude tra gli acquazzoni su Bari e provincia: minime toccano i 5 gradi

Tornano i temporali nel Barese. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com nella settimana dal 23 al 29 gennaio dopo la 'tregua' di lunedì e martedì, con tempo prevalentemente sereno o poco coperto, fino al week-end diversi acquazzoni si alterneranno nella provincia, soprattutto nella giornata di giovedì 2 febbraio. Previsto un miglioramento nella giornata di domenica 29, che sarà prevalentemente coperta.

Sotto il profilo delle temperature, si conferma il freddo invernale degli ultimi giorni, con le minime che si attesteranno sui 5 gradi e le massime a 14 gradi.

Commento del previsore Sud Est

LUNEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su murge e litorale adriatico settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale adriatico meridionale e Salento nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 1300 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d'Otranto molto mosso.