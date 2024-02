Sole e temperature in lieve aumento: inizio settimana dal tempo stabile sul Barese

Ancora sole e tempo stabile, con giornate dal cielo sereno almeno fino a mercoledì. Prosegue anche sulla Puglia e sul Barese il dominio dell'Anticiclone, che da ormai dieci giorni caratterizza la situazione meteorologica del nostro Paese.

Per la prossima settimana, come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Gaetano Genovese, sulla Puglia "tanto sole sulla Puglia con temperature massime in lieve aumento".

In particolare, per quanto riguarda Bari, si prevedono "generali condizioni di tempo stabile e soleggiato" almeno fino a mercoledì-giovedì "a causa della persistenza dell’anticiclone. Temperature massime comprese tra 15°C/16°C, minime tra 7°C e 8°C".

Simile la situazione delle altre città pugliesi. A Foggia tempo "soleggiato con temperature superiori alle medie tipiche per il periodo almeno fino a mercoledì e giovedì della prossima settimana per la presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo. Temperature massime fino a 19°C/20°C tra lunedì e martedì, minime tra 5°C e 7°C". Anche a Lecce "sole e clima mite" con "temperature massime in lieve ulteriore aumento con picchi fino a 18°C tra lunedì e martedì. Minime tra 5°C e 7°C". Tempo stabile e cielo sereno anche a Brindisi, con "temperature massime fino a 15°C/16°C, minime tra 7°C e 8°C".