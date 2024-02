Sole e temperature miti, poi svolta in vista nel weekend: le previsioni sul Barese

Dopo una lieve perturbazione (che non ha toccato il Barese) a inizio settimana, sulla Puglia è tornato a splendere il sole. L'alta pressione, con una nuova fase di tempo stabile, è però destinata a lasciare spazio a uno scenario diverso nei prossimi giorni.

Secondo l'esperto di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, sulla Puglia dominerà il bel tempo "fino a venerdì con temperature miti, attese temperature massime fino a 17-18°C. Proprio nella giornata di venerdì 23 febbraio è atteso un aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno con iniziali fenomeni nella notte successiva".

"Si tratterà delle avvisaglie di un peggioramento in arrivo sabato 24 febbraio quando una perturbazione porterà piogge sparse e anche qualche rovescio in particolare sulle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Il tempo sarà inizialmente più asciutto sulle province di Foggia e Bat ma la tendenza sarà verso un peggioramento entro sera-notte. I venti rinforzeranno da Sud, fino a divenire tesi tra Salento, brindisino e barese con il mare che aumenterà il suo stato, fino a divenire molto mosso, in particolare il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature in lieve calo. Domenica 25 febbraio sarà una giornata all’insegna della pioggia su gran parte dei settori con fenomeni a tratti anche intensi. Ventilazione moderata o tesa di Scirocco, rotazione a NNO la sera ad iniziare dalle province settentrionali. Ulteriore calo delle temperature, massime non superiori ai 13-14°C".