Meteo, la settimana parte con il caldo, ma attenzione al week-end: rischio temporali

Settimana di tempo variabile su Bari e provincia. Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, se il caldo africano causerà un aumento delle temperature nella prima parte settimana, con l'arrivo del week-end tornano i temporali. Già da venerdì, infatti, è previsto l'arrivo del maltempo, con temporali previsti anche domenica.

Maltempo che porterà anche a un abbassamento delle temperature, che raggiungeranno massime di 28 gradi nel week-end.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': l'alta pressione africana perde ulteriormente forza favorendo la discesa da Nord di correnti più fresche. Ci attende un lunedì ancora soleggiata, soprattutto lungo le coste, ma con annuvolamenti in aumento al pomeriggio sui rilievi montuosi e piovaschi o temporali sull'Appennino in locale sconfinamento su Metaponto e Lucania tirrenica. Venti deboli settentrionali. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in ulteriore calo.

